Roma: droga e contanti in appartamento a Corviale, arrestati madre e figlio

- Droga e contanti in un appartamento a Corviale. Madre e figlio, rispettivamente di 56 e di 30 anni, sono stati arrestati a Roma perché gravemente indiziati di spaccio di droga. I poliziotti del distretto San Paolo a seguito di indagini, hanno trovato, in seguito a una perquisizione domiciliare, occultati in tutte le stanze, 219 chili di hashish divisi in panetti e 1.950 euro in contanti. Oltre a telefoni cellulari usati per l'illecita attività e fogli manoscritti con nomi e cifre. Alla fine degli accertamenti il la 56enne e il 30enne sono stati arrestati e, in sede di convalida, la madre è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre per il figlio è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. (Rer)