Regno Unito: Partito laborista contro protesta attivisti Greenpeace a casa Sunak

- Il Partito laborista ha condannano la protesta "vergognosa e inaccettabile" di un gruppo di attivisti di Greenpeace davanti alla casa del primo ministro britannico Rishi Sunak. Gli attivisti ambientali hanno protestato contro il piano di Sunak di estendere le trivellazioni petrolifere nel Mare del Nord, qualcosa di cui i laboristi sono contrari. Tuttavia, la ministra degli interni ombra Yvette Cooper ha dichiarato che "prendere di mira la casa di qualcuno in questo modo è vergognoso e totalmente inaccettabile". "L'abitazione e la famiglia del primo ministro non dovrebbero mai essere prese di mira in questo modo", ha sottolineato Cooper. (Rel)