Incendio Ciampino: sito sotto sequestro, spenti gli ultimi focolai e rientrano gli evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sigilli ai cancelli per l'impianto di smaltimento rifiuti di via Enzo Ferrari, a Ciampino, dove sabato scorso è divampato un incendio che ha bruciato tonnellate di rifiuti. Le cause del rogo le accerteranno le indagini disposte dalla procura di Velletri che oggi ha fatto sequestrare tutto l’impianto. A cinque giorni dal rogo, soltanto questa notte i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento. Per ora all'appello mancano sei gatti e un cane che si trovavano all'interno del sito e che sono scappati, probabilmente perché terrorizzati dalle fiamme. Intanto, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha fatto sapere che "la situazione è sotto controllo. La Asl Roma 6 ha comunicato ai Comuni di Ciampino e Marino che gli abitanti delle palazzine, a cui era stato chiesto di allontanarsi per ragioni di sicurezza, possono rientrare nelle loro case". L'ultimo aggiornamento sulla qualità dell’aria svolto dall'agenzia regionale Arpa è del 2 agosto e ha rilevato valori oltre i limiti per la diossina e il benzopirene. (segue) (Rer)