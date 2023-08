Incendio Ciampino: sito sotto sequestro, spenti gli ultimi focolai e rientrano gli evacuati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già ieri per l'impianto erano scattati i primi sequestri: sigilli a una parte dell’area non interessata dal rogo, alla direzione e agli uffici amministrativi oltre che a una voluminosa serie di documentazione relativa alla gestione del sito e, soprattutto, alla messa in sicurezza dello stesso. L’impianto, infatti, non è nuovo alla procura di Velletri. La polizia locale di Ciampino già lo scorso anno - a seguito di un controllo effettuato con Asl e Arpa - aveva presentato un'informativa alla magistratura veliterna che aveva aperto un primo fascicolo in merito a violazioni di natura ambientale. Inoltre lo scorso settembre, il sito era già stato interessato da un incendio, anche se di entità minore rispetto al rogo di sabato. Sui fatti recenti vige il segreto istruttorio, tuttavia la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, ha ricordato che l’impianto, “è stato già oggetto, a settembre scorso, di un altro incendio di dimensioni più modeste. Tengo a precisare – ha detto Colella - che già prima di questo incendio la nostra polizia locale aveva fatto attività di controllo, riferendone gli esiti agli organi competenti”. (segue) (Rer)