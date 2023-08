Incendio Ciampino: sito sotto sequestro, spenti gli ultimi focolai e rientrano gli evacuati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È difficile dire con esattezza che cosa sia andato in fumo. Il sito, autorizzato con una determina della Città Metropolitana, tuttavia è destinato alla trasferenza degli ingombranti e degli scarti differenziati dei Comuni della zona. "I Comuni conferivano nel sito tutti i materiali che uscivano dalle isole ecologiche", ha spiegato l'assessora all'Ambiente di Ciampino, Federica Giglio. Niente a che vedere, quindi, con l'episodio della Eco X di Pomezia nel 2017 quando "a bruciare è stata un gran quantità di rifiuti e 4 mila metri quadri di coperture eternit che ci costrinse a monitorare per settimane e mesi la situazione, mettendo in atto misure importanti", ha sottolineato il dirigente del dipartimento prevenzione della Asl Roma 6, Roberto Giammattei, rassicurando la cittadinanza. "Non ci sono contro indicazioni all’utilizzo dell’acqua ed è escluso che ci siano rischi per le falde. Meglio però sbucciare la frutta e lavare i terrazzi”, ha precisato Giammattei. (Rer)