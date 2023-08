Veneto: assessore Lavoro, cessione di Riello Sistemi Spa è risultato favorito dal confronto fra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessione dell'azienda specializzata nella produzione di macchine industriali su commessa Riello Sistemi Spa, con stabilimento a Minerbe (Vr), è un risultato che è stato favorito dal confronto costruttivo fra le parti. Con queste parole Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, ha commentato il secondo incontro coordinato dall'Unità di crisi aziendali della Regione, del tavolo riferito alla situazione aziendale di Riello Sistemi Spa in concordato preventivo. L'azienda è stata ceduta ad Aft Group, impresa italiana leader nel settore dell'automazione industriale. "C'è soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all'impegno di tutti – ha commentato l'assessore veneto –. Oggi, in seguito al perfezionamento della cessione dell'azienda Riello Sistemi, si apre una nuova fase in cui le Parti si confronteranno sui contenuti del programma di ristrutturazione e rilancio del sito produttivo di Minerbe. La Regione è chiamata a monitorare e a favorire il processo, con gli strumenti disponibili. Confidando nelle capacità del nuovo soggetto imprenditoriale e nella collaborazione delle Parti, garantiremo che eventuali esuberi siano gestiti in modo non traumatico e che siano valorizzate le competenze dei lavoratori", ha concluso. (Rev)