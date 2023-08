Roma: Legambiente Lazio, grande dolore per incendio a La Fattorietta, tutto nostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "grande dolore" per quanto accaduto alla struttura dedicata all'Asilo nel Bosco della Fattorietta, a Roma. Lo afferma in una nota il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi. "Questa notte, intorno alla mezzanotte, è andata a fuoco la struttura dedicata all'Asilo nel Bosco della "Fattorietta, la fattoria sociale nel cuore di Roma, luogo dedicato alla didattica ambientale immerso nella natura a pochi passi dalla cupola di San Pietro", spiega. "C'è grande dolore per quanto accaduto" ed "esprimiamo piena solidarietà e daremo tutto il nostro sostegno a chi si è impegnato per tanti anni in una magnifica proposta di educazione ambientale nella natura. Qui - aggiunge Scacchi - formatori della nostra e di altre associazioni, hanno generato una simbiosi tra educazione, sostenibilità e ambiente a pochi passi dalla Cupola di San Pietro, e un rogo questa notte ha mandato in fumo la bella scuola di tante e tanti piccoli studenti di Roma". (Com)