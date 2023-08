Imprese: Pirelli, sottoscritto rinnovo Patient Box 2020-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo dell’accordo Preventivo con l'Agenzia delle Entrate italiana per continuare a fruire dell’agevolazione fiscale del Patent Box, ad esclusione dei marchi d’impresa, con riferimento agli anni di imposta 2020-2024. Il beneficio fiscale stimato per il triennio 2020-2022 è pari a circa 40 milioni di euro, con un analogo impatto stimato positivo a livello di utile netto, e sarà contabilizzato nel bilancio dell’anno in corso che terrà anche conto della quantificazione, in corso di determinazione, del beneficio per l’esercizio 2023. L’effetto sul flusso di cassa sarà distribuito fra il 2023 e il 2025 senza alcun impatto significativo sul flusso di cassa 2023. Il target di flusso di cassa per l’esercizio 2023 resta pertanto invariato. Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che utilizzano direttamente o tramite la concessione in uso: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.(Com)