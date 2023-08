Scuola: Cgil Roma, da Amministrazione nessun progetto di riorganizzazione per nidi e materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la riapertura delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini "abbiamo avuto l'ultimo incontro con l'amministrazione capitolina prima della riapertura, purtroppo abbiamo avuto la conferma di un epilogo già scritto". Lo afferma in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "Nessuna organizzazione sindacale è stata in grado di convenire sulla proposta dell'amministrazione che riguardava la governance del settore educativo scolastico e la parte disciplinare riguardante il sistema di regolamentazione delle supplenze - spiega -. È apparso evidente da subito, che, di fatto, alla immediata vigilia dell'avvio del nuovo anno educativo scolastico, l'amministrazione, contraddicendo se stessa, ha dimostrato di non aver alcun progetto organico di riorganizzazione del settore e ha prospettato solo alcune proposte, ancora in fase di elaborazione, per cui verremo richiamati per il confronto a strutture già aperte a settembre", prosegue. (segue) (Com)