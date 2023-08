Scuola: Cgil Roma, da Amministrazione nessun progetto di riorganizzazione per nidi e materne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltretutto - prosegue il sindacato -, nel documento presentato, al di là di una ridondante leziosità linguistica, non si capiscono le distinzioni tra compiti, funzioni e ruoli dei profili professionali in essere in relazione alle elevate qualificazioni e alla figura del coordinatore pedagogico e di come interagiscono tra di loro, oltre alle modalità di copertura proprio di questo importate ruolo di coordinamento, nei cui confronti, come Cgil, ci apprestiamo a fare ricorso al tribunale amministrativo e all'amministrazione. In merito alle criticità del quadro economico - sottolinea la Cgil - già tre mesi fa abbiamo sollevato la questione della sostenibilità, che allora ci era stata assicurata dall'amministrazione e che oggi, invece, è il problema che rende la situazione ancora più drammatica di quanto avevamo rappresentato, in merito alle risorse disponibili per garantire il necessario utilizzo dei contratti a tempo determinato per le supplenze da qui a fine anno". (segue) (Com)