Sport: Versace (Azione-Iv), ddl per nuovi Giochi gioventù è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione all'unanimità in settima commissione del Senato del provvedimento per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l' istituzione dei nuovi Giochi della gioventù è un'ottima notizia. E' frutto di una collaborazione fruttuosa tra tutte le forze politiche e la trasversalità che ne ha caratterizzato l'iter in commissione mi rende molto orgogliosa. Sono contenta del fatto che alcuni miei emendamenti siano stati assorbiti nel testo: in particolare, si è ottenuto un maggior coinvolgimento, oltre all'attività dei ministeri per lo Sport e dell'Istruzione competenti, di enti come il Comitato paralimpico, il Coni, Sport e Salute. In questo modo, i nuovi Giochi della gioventù potranno finalmente aprire le porte anche ai ragazzi con disabilità e questa specifica misura rappresenta una grande opportunità per intendere finalmente lo sport come strumento di inclusione sociale. Spero che anche alla Camera l'iter sia rapido e che questo provvedimento diventi presto legge: bisogna diffondere la pratica sportiva, soprattutto tra i più giovani, perché essa rappresenta uno strumento potente e necessario per l'educazione e la cultura del rispetto delle regole, dell'avversario, della persona. Un ringraziamento ai colleghi della commissione, al collega Romeo che l'ha presentata e al relatore e presidente Marti che ha agevolato il confronto e permesso l'unanimità". Lo ha detto la senatrice di Azione-Italia viva, Giusy Versace, vicepresidente della commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, a margine della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge in questione. Alla conferenza erano presenti, tra gli altri, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ed il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Rin)