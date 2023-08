Trasporti: Fit-Cisl su Italo, verso contratto di settore, da 17 ottobre confronto per il contratto Mobilità/Attività ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato il rinnovo dell'accordo del Contratto collettivo aziendale di lavoro della società Italo-Ntv che avrà durata fino al 31 dicembre 2024. È quanto dichiara in una nota la Fit-Cisl a margine della riunione del Coordinamento nazionale Italo-Ntv da poco concluso, che prosegue: "Attraverso questa intesa si perfeziona il percorso di allineamento del Contratto collettivo aziendale al Ccnl Mobilità/Attività ferroviarie, con incrementi economici che equiparano i livelli salariali delle lavoratrici e lavoratori di Italo-Ntv a quelli previsti dal Ccnl Maf". "La Fit-Cisl – sottolinea la nota – ricorda che in origine l'inquadramento delle lavoratrici e lavoratori era definito dal contratto collettivo nazionale del commercio e che, solo successivamente, grazie all'azione dei sindacati allora presenti in azienda, tra cui la Fit-Cisl, si è sottoscritto un primo contratto collettivo aziendale che teneva conto della fase di start-up della società e delle peculiarità dell'impresa ferroviaria". "Negli accordi successivi – continua la Fit-Cisl – la stella polare che ha ispirato l'azione sindacale, sulla base delle richieste di lavoratrici e lavoratori di Italo-Ntv, è stata la ricerca dell'allineamento ai trattamenti normativi e retributivi del contratto collettivo nazionale di riferimento e cioè il Ccnl mobilità attività ferroviarie". (segue) (Com)