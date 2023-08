Piemonte: Gribaudo (Pd), su lavoratori Amazon tavolo tardivo per colpa di Regione e Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, grazie all'interrogazione che abbiamo posto, si assume la responsabilità tardiva di convocare un tavolo tra Amazon e le parti sociali per dare risposta ai 137 lavoratori di Afs Servizi nel polo logistico di Orbassano che dal primo di questo mese sono senza lavoro. Sorprende che non si sia arrivati a questa soluzione prima, visto che la Regione Piemonte e i ministeri del lavoro e delle imprese erano a conoscenza della situazione dal 14 giugno 2023. Ora è già tardi e chiediamo dunque che si faccia in fretta. Lo ha affermato Chiara Gribaudo in replica al question time in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per far luce sul futuro incerto dei lavoratori dell'Afs service di Orbassano. (segue) (Rpi)