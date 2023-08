Piemonte: Gribaudo (Pd), su lavoratori Amazon tavolo tardivo per colpa di Regione e Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è stata alcuna concreta iniziativa istituzionale, né a livello comunale né a livello regionale, ma solo un rimbalzo di responsabilità senza dare alcuna risposta ai lavoratori. Non è accettabile di fronte ad un colosso come Amazon, con un fatturato di 8,75 miliardi di euro in Italia, che Comune e Regione non abbiano mosso un dito. Ci auguriamo che da oggi ci sia un'attenzione maggiore sulla vicenda. Noi continueremo a monitorare dall'opposizione, al governo e in Regione, ma non è accettabile che si smuova una complessa situazione che riguarda 137 famiglie solo su iniziativa del Partito Democratico e delle sigle sindacali ", ha concluso Gribaudo. (Rpi)