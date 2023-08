Libano: Save the Children, almeno 12 mila bambini sfollati durante scontri a Ain Al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 20 mila persone, tra cui quasi 12.000 bambini, sono state costrette a lasciare le loro case durante cinque giorni di violenza nel più grande campo profughi del Libano, con molti bambini che mostrano segni di angoscia ed ansia. È l'allarme che lancia oggi Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Alcune famiglie del campo profughi palestinesi di Ain Al Hilweh hanno dichiarato a Save the Children di essere troppo spaventate per lasciare le proprie case, nonostante abbiano solo scorte limitate di cibo e acqua, a causa della minaccia di spari che imperversa da domenica. (segue) (Com)