Libano: Save the Children, almeno 12 mila bambini sfollati durante scontri a Ain Al Hilweh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre famiglie sono fuggite dal campo, il più grande dei dodici campi profughi in Libano, che ospita fino a 80 mila persone, e si stanno rifugiando nelle scuole vicine. Anche le famiglie sfollate si trovano ad affrontare condizioni difficili, con molti bambini che vengono temporaneamente separati dai genitori e da chi si prende cura di loro mentre cercano sicurezza. Malak Joudi è un addetto alla protezione e all'advocacy che lavora con il partner di Save the Children, Nabaa, un gruppo libanese che sostiene i rifugiati, in una scuola che ospita famiglie sfollate. "Attualmente stiamo sostenendo circa 76 famiglie che sono fuggite da uno scontro a fuoco – più di 300 persone – nelle scuole fuori dal campo. Con risorse limitate, le scuole sono alle prese con il sovraffollamento mentre ci sforziamo di accogliere e prendersi cura di queste famiglie e bambini sfollati. Nonostante le sfide, ci impegniamo a fornire loro cose essenziali di cui hanno bisogno, come kit per l'igiene e coperte", dice Malak Joudi che prosegue "Una famiglia di cui ci prendiamo cura ha una figlia che ha riportato ferite a causa dei violenti scontri nel campo, e la loro figlia più giovane ha assistito all'incidente. Di conseguenza, la figlia più giovane sta vivendo sentimenti di forte angoscia e paura, chiedendo costantemente informazioni sulle condizioni di sua sorella. Stiamo fornendo il sostegno necessario per aiutare la ragazza ad affrontare le sue esperienze ed emozioni". (segue) (Com)