Libano: Save the Children, almeno 12 mila bambini sfollati durante scontri a Ain Al Hilweh (3)

- Le famiglie sfollate sono preoccupate anche perché non sanno dove torneranno e cosa potrebbe essere successo alle loro case durante gli scontri. "Stiamo assistendo all'aumento continuo del numero di bambini e famiglie che stanno vivendo angoscia e incertezza a causa dei continui scontri. Molte famiglie sono fuggite dalla violenza senza il tempo di fare i bagagli o prepararsi allo sfollamento. Abbiamo fornito assistenza in denaro alle famiglie colpite dall'escalation delle violenze, per garantire che siano in grado di soddisfare i loro bisogni primari", ha dichiarato George Jreij, responsabile dell’area Save the Children. "Le famiglie hanno indicato i pannolini e i materassi come le loro necessità principali in questo momento, così come il sostegno psicologico ed emotivo. Abbiamo anche consegnato quasi 200 kit igienici di emergenza e siamo pronti ad aumentare la nostra risposta". I tentativi di garantire un cessate il fuoco non hanno ancora abbassato la tensione. Save the Children chiede a tutte le parti di dare la priorità a una de-escalation delle violenze in modo che i bambini e le loro famiglie possano essere protetti e i servizi, comprese le scuole, possano riprendere in sicurezza. (Com)