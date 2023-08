Roma: presidente Municipio XV, in corso Tavolo con Rfi e comitati su chiusura anello ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' da poco iniziato nel Municipio XV di Roma "il Tavolo di confronto con i comitati di quartiere e Rfi per affrontare nuovamente i temi del progetto di chiusura dell'anello ferroviario di Roma per le tratte Vigna Clara-Tor di Quinto e Tor di Quinto-Val d'Ala". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Una richiesta dei comitati che il Municipio ha raccolto e chiesto a Rfi per proseguire a lavorare insieme su un tema fondamentale per Roma Nord, che deve necessariamente coinvolgere la cittadinanza", spiega. "Dopo l'apertura della stazione di Vigna Clara, un traguardo raggiunto dopo oltre trent'anni solo grazie a un lavoro serio e congiunto tra amministrazioni, la chiusura definitiva dell'anello ferroviario resta per questo territorio e per tutta la città una priorità per cui, sebbene a lungo termine, non possiamo perdere tempo né sottovalutare le preoccupazioni dei residenti", conclude. (Com)