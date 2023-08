Municipio Roma XI: maggioranza, da destra solo bugie su preferenziale via Portuense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla preferenziale per gli autobus di via Portuense, a Roma, i capigruppo di maggioranza del Municipio Roma XI di Partito democratico, lista Civica Gualtieri, Sinistra civica ecologista e Demos in una nota affermano: "Alle falsità e alla propaganda della destra rispondiamo in maniera compatta e chiara: la preferenziale di via Portuense è stata un progetto voluto, finanziato e appaltato dalla precedente giunta pentastellata. Il progetto - sottolineano - era già ampiamente avviato al nostro insediamento. Il M5s della sindaca Raggi aveva fatto la gara per la realizzazione della corsia preferenziale e aveva affidato i lavori a un'impresa che, in virtù del contratto stipulato, era tenuta a completare l'opera attenendosi al progetto. Non vi erano motivazioni legali e amministrative a supporto dell'ipotesi di annullamento del progetto e del contratto con un cantiere in corso. Ora che i lavori sono stati completati e la corsia preferenziale è entrata in funzione - aggiungono -, chiediamo al dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, responsabile dell'intervento, di avviare un monitoraggio per valutare i reali effetti sulla viabilità ed effettuare eventuali interventi di miglioramento".(Com)