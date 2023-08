Usa: furto di criptovalute, Ilya Lichtenstein ammette truffa miliardaria ai danni della piattaforma Bitfinex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilya “Dutch” Lichtenstein, arrestato a febbraio dello scorso anno a New York per il furto di criptovalute ai danni della piattaforma Bitfinex, nel 2016, ha ammesso di essere il responsabile dell’attacco hacker che ha consentito all’uomo e alla moglie Heather Morgan di rubare bitcoin per un valore totale di 4,5 miliardi di dollari. Durante l’udienza odierna a Washington, Lichtenstein si è dichiarato colpevole dell’attacco informatico, ammettendo di aver cospirato per riciclare circa 120 mila bitcoin sottratti alla piattaforma. Nel febbraio del 2022, il dipartimento della Giustizia ha annunciato l’arresto dei due e il sequestro di 94 mila bitcoin, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari: si tratta del sequestro più importante mai annunciato dalle autorità giudiziarie federali. Il sistema di Bitfinex è stato violato da un hacker che ha avviato oltre duemila transazioni non autorizzate, e i fondi sono finiti sul conto di Lichtenstein, che rimarrà in carcere in attesa del verdetto. Nei suoi confronti è stato emesso un capo d’accusa per cospirazione a fini di riciclaggio di denaro. (Was)