Usa: strage in una sinagoga a Pittsburgh, giudice conferma la condanna a morte per Robert Bowers

- Il giudice Robert Colville ha condannato a morte Robert Bowers, responsabile della strage avvenuta il 27 ottobre del 2018 in una sinagoga a Pittsburgh, in Pennsylvania, a seguito della quale sono morte 11 persone. La sentenza del giudice ha confermato il verdetto unanime raggiunto ieri dalla giuria, al termine di una deliberazione durata oltre dieci ore. “Non ho nulla da dire all’imputato”, si è limitato a dire il giudice, prima di leggere la sentenza. Lo scorso giugno, il camionista 50enne è stato riconosciuto colpevole di 63 capi di imputazione. Bowers si è presentato alla sinagoga Tree of Life nel quartiere di Squirrell Hill, a Pittsburgh, armato con un fucile d’assalto e tre pistole, sparando contro i fedeli radunatisi nella struttura in occasione dello Shabbat. (Was)