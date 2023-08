India-Sudafrica: colloquio telefonico Modi-Ramaphosa, focus sul vertice Brics di fine agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, con il quale ha valutato positivamente i progressi della cooperazione bilaterale, anche nell'ambito del trentesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali che ricorre nel 2023. Il presidente Ramaphosa, si legge in una nota dell'ufficio del primo ministro indiano, ha ufficialmente invitato Modi al vertice Brics che sarà ospitato dal Sudafrica dal 22 al 24 agosto prossimi e lo ha informato sui preparativi per lo stesso. Modi, da parte sua, ha accettato l'invito e ha comunicato di attendere con impazienza la sua visita a Johannesburg per partecipare al vertice. Le due parti hanno inoltre scambiato opinioni su una serie di questioni regionali e globali di reciproco interesse. Il presidente Ramaphosa ha espresso il suo pieno sostegno alle iniziative dell'India come parte della sua attuale presidenza del G20 e ha affermato di non vedere l'ora di visitare l'India per partecipare al vertice di settembre. (Inn)