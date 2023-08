Libano: Unrwa, 13 morti e oltre 60 feriti durante gli scontri a Ain Al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco, 13 persone sono morte e almeno 60 sono rimaste ferite durante i quattro giorni di scontri tra le diverse fazioni palestinesi nel campo profughi di Ain Al Hilweh, a sud di Sidone, nel Libano meridionale. Lo ha riferito l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) su Twitter, spiegando che “migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case”. “Un complesso scolastico dell’Unrwa all'interno del campo, che fornisce istruzione a 3.200 bambini (al di fuori dei mesi estivi), è stato utilizzato per i combattimenti. La vicina città di Sidone, la terza più grande del Libano, era stata chiusa, poiché i bombardamenti e il fuoco dell'artiglieria avevano raggiunto le sue aree commerciali e residenziali”, ha spiegato l’agenzia Onu in un comunicato. (segue) (Lib)