Libano: Unrwa, 13 morti e oltre 60 feriti durante gli scontri a Ain Al Hilweh (2)

- Oggi, il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, ha invitato i comandanti delle fazioni palestinesi a porre fine ai combattimenti “che costituiscono una chiara violazione della sovranità del Paese dei cedri”. È quanto emerso nel corso di una chiamata con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, con il leader del movimento palestinese Fatah, Azzam al Ahmad, e con l'ambasciatore palestinese in Libano, Achraf Dabour, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa libanese "Nna". "Il popolo libanese, che ha sempre sostenuto la causa palestinese, è rimasto profondamente colpito dai combattimenti in corso sul suo territorio, per i quali aveva già pagato un prezzo elevato" in passato, ha affermato Miqati. (segue) (Lib)