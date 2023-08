Libano: Unrwa, 13 morti e oltre 60 feriti durante gli scontri a Ain Al Hilweh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente libanese, dopo una conversazione telefonica con il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato che "è inaccettabile per le organizzazioni palestinesi considerare il territorio libanese come terra di nessuno", che è il motivo per cui sono portati a ricorrere "a questi sanguinosi combattimenti che terrorizzano i libanesi, in particolare il popolo del Libano meridionale che ha ospitato i palestinesi per molti anni". Miqati, inoltre, ha sottolineato che "l'esercito, insieme alle altre Forze di sicurezza libanesi, svolgerà il ruolo richiesto nel controllo della sicurezza e nell'arresto dei combattimenti". (segue) (Lib)