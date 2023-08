Turismo: Mazzali al Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera (BS), un gioiello lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un aereo, un sottomarino, un anfiteatro, giardini, corsi d'acqua, una villa e un mausoleo: il Vittoriale è uno dei musei a cielo aperto più visitati d'Italia, un luogo dove ogni angolo è una scoperta di storia, poesia, ingegno e bellezza". Lo dice Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia commenta la sua visita oggi al 'Vittoriale', complesso monumentale fatto realizzare a Gardone Riviera negli anni Venti del Novecento per volontà del poeta Gabriele d'Annunzio. "Ogni anno oltre 200 mila visitatori, tra i quali turisti, studenti, storici e intellettuali di rango internazionale, fanno tappa a Gardone Riviera, rinomata località situata lungo la costa occidentale del lago di Garda, per visitare la casa-museo simbolo della vita eccezionale del poeta abruzzese e del popolo italiano durante la Prima Guerra Mondiale", spiega Mazzali, accolta dallo storico Giordano Bruno Guerri, presidente e direttore del Vittoriale. Il Vittoriale, insieme a tutte le fondazioni culturali, ai consorzi di produzione ed ai 20 Comuni gardesani lombardi, Montichiari e i capoluoghi Brescia e Mantova, fa parte della DMO Consorzio Garda Lombardia."Provo una grande gioia ad avere qui l'assessore regionale Barbara Mazzali, con la quale condividiamo idee perfettamente in linea per lo sviluppo del brand Lombardia, e per il quale faremo sicuramente buone cose per la Lombardia, il Garda e il Vittoriale" dichiara Giordano Bruno Guerri presidente e direttore del Vittoriale. (Com)