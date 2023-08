Svizzera: studio su punta freccia Età del bronzo, realizzata “probabilmente” da meteorite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove analisi condotte su una punta di freccia dell'Età del Bronzo (tra 800 e 900 a.C.) scoperta nel 19mo secolo a Morigen, in Svizzera, rivelano che "probabilmente" il reperto è stato realizzato con del ferro “extraterrestre”. Come ha riferito il quotidiano francese "Le Figaro", a condurre le analisi sulla punta di freccia è stato un gruppo di ricercatori del Museo di storia naturale di Berna. Secondo uno studio pubblicato sul "Journal of Archaeological Science", all'epoca in cui è stato realizzato il reperto gli antenati europei avevano scarso accesso al ferro puro, un fatto che ha suscitato la curiosità degli esperti. I ricercatori hanno quindi valutato che tra l’800 e il 900 a.C. erano presenti altri materiali reperibili in natura per realizzare oggetti in ferro, come i resti dei meteoriti caduti sul pianeta. (segue) (Frp)