Svizzera: studio su punta freccia Età del bronzo, realizzata “probabilmente” da meteorite (2)

- Il frammento di meteorite utilizzato per fabbricare l'arma rinvenuta in Svizzera sarebbe caduto su un territorio distante diverse migliaia di chilometri dal Paese elvetico: secondo le ipotesi formulate dagli esperti, potrebbe essere finito in Repubblica Ceca, Spagna o Estonia. Per il team di ricerca, l'Estonia è la possibilità più concreta dato che lì, intorno al 1500 a.C., la caduta di un meteorite disseminò numerosi frammenti che, secondo gli esperti, si sarebbero potuti facilmente rimodellare per creare una punta di freccia. Il reperto potrebbe essere stato importato dall'Estonia attraverso grandi reti commerciali, come quelle utilizzate dai mercanti di ambra del Baltico. (Frp)