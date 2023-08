Sudan: missione Onu condanna attacchi ai civili nel Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams) ha condannato gli attacchi contro civili e strutture pubbliche da parte delle Forze di supporto rapido (Rsf) e delle malizie arabe alleate. In una nota, Unitams ha quindi espresso la propria preoccupazione per il grave impatto dei combattimenti tra le Rsf e le Forze armate sudanesi (Saf) sui civili nella regione del Darfur. "(Unitams) condanna fermamente gli attacchi indiscriminati contro popolazioni civili e strutture pubbliche da parte delle Rsf e delle milizie alleate, in particolare nella località di Sirba, 45 chilometri a nord di El Geneina, nel Darfur occidentale, dal 24 al 26 luglio 2023", afferma la missione Onu, sottolineando la propria preoccupazione per incidenti simili avvenuti a Nyala, nel Darfur meridionale, e a Zalingei, nel Darfur centrale. “Sono allarmato dalle notizie che indicano che ai civili viene impedito di spostarsi in aree più sicure, con conseguenti numerose vittime. Queste notizie ricordano le violazioni commesse a El Geneina, nel Darfur occidentale, lo scorso giugno”, afferma Volker Perthes, rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo della missione Unitams. Perthes ha quindi ricordato che questi atti "atroci" costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e possono costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale. Unitams esorta infine tutte le forze impegnate nelle ostilità a cessare immediatamente le loro operazioni militari e le invita a riprendere i colloqui di Gedda - mediati da Arabia Saudita e Stati Uniti - e ribadisce il suo impegno a sostenere e facilitare gli sforzi per una risoluzione pacifica del conflitto in tutto il Sudan. (Res)