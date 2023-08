Reddito cittadinanza: Ronzulli (FI), grazie a governo tornano gli stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si omette di dire che il superamento del reddito 'a pioggia', anche a chi non aveva requisiti, come lo abbiamo conosciuto finora, era già noto dallo scorso dicembre, i famosi sette mesi di proroga della misura. Così si omette di dire che in questi mesi, grazie all'azione del governo, abbiamo raggiunto il record di occupabili con un aumento significativo degli occupati stabili. Per fortuna parlano i numeri, non le parole, la propaganda e i balconi illuminati a festa". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula dopo l'informativa della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, sul reddito di cittadinanza. "I numeri - ha proseguito la parlamentare - ci dicono che la disoccupazione è in costante calo, è scesa al 7,4 per cento, come mai era successo dal 2009, dal governo Berlusconi, e che nel solo mese di maggio l'occupazione è cresciuta dello 0,3 per cento, pari a 82.000 assunti. Guarda caso l'anno scorso, malgrado la forte domanda, il settore turistico era andato in tilt per la mancanza di personale, non si trovavano camerieri, cuochi, baristi. Quest'estate tutto è cambiato e tornano gli stagionali, gli ex percettori del reddito che lo hanno preso fino a luglio e si sono precipitati a cercare lavoro nei settori ristorazione e alberghiero, dimostrando quindi di essere stati viziati dal sistema". (Rin)