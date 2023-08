Città metropolitana Roma: a Fosso delle Campanelle nuove aree per colonie feline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Fosso delle Campanelle "ieri mattina nell'ambito di un progetto di riqualificazione attinente al programma sulla sicurezza delle periferie finanziato dalla presidenza del Consiglio, mentre la ditta incaricata, conformemente alle determine di legge e in presenza di personale di polizia, procedeva all'abbattimento di manufatti abusivi, è rimasto coinvolto lo spazio su cui insistono due colonie feline Il fatto si è determinato in virtu' di una incomprensione tra uffici". Lo afferma in una nota la Consigliera delegata al Patrimonio della Città Metropolitana di Roma, Cristina Michetelli. "Gli animali - prosegue -, che in quel momento erano fuori dall'area protetta, sono rimasti incolumi. Sono in corso sul posto le verifiche degli uffici per individuare la nuova area su cui ripristinare le due colonie". Nella giornata di oggi "è stato fatto un sopralluogo tra i referenti delle colonie, Città metropolitana e Roma Capitale, dove è stato comunicato che all'interno del progetto verranno inserite delle nuove aree riservate esclusivamente alle colonie feline, che sono una realtà da tutelare e proteggere", prosegue il consigliere delegato all'Ambiente di CmRc, Rocco Ferraro. "Provvederemo quanto prima a recuperarlo, all'interno di un'area che sarà completamente rigenerata - sottolinea -. Nel frattempo individueremo luoghi temporanei non interessati ai lavori, dove i referenti delle Colonie potranno entrare autorizzati per accudire i gatti". (segue) (Com)