Città metropolitana Roma: a Fosso delle Campanelle nuove aree per colonie feline (2)

- "La rimodulazione del progetto della Città metropolitana di rigenerazione del Fosso delle Campanelle con la destinazione di aree destinate a ospitare le colonie feline è un ulteriore importante tassello del lavoro congiunto tra Roma Capitale e Città Metropolitana per la tutela del benessere animale e il supporto alle strutture di ospitalità e cura dei gatti della città - conclude l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi -. Un lavoro che, come amministrazione, stiamo portando avanti anche attraverso il censimento e il riconoscimento delle colonie autorizzate con la distribuzione diffusa di specifiche targhe e relativi tesserini identificativi dei singoli referenti". (Com)