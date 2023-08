Iraq: presidente Kurdistan iracheno, elezioni parlamentari si terranno il 25 febbraio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha emesso oggi un decreto in cui si fissa la data per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento regionale al 24 febbraio 2024. Lo si apprende dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. In una conferenza stampa sul decreto in questione, il portavoce della presidenza del Kurdistan iracheno ha dichiarato che “le autorità competenti dovranno coordinarsi con l’Alta commissione elettorale indipendente per l’attuazione del decreto”, che “è in vigore dalla data stessa della sua emissione (dunque da oggi) e sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta ufficiale”. Come ricorda “Shafaq”, per la regione autonoma curdo-irachena si tratta della sesta tornata elettorale per il rinnovo della compagine del Parlamento regionale. Le ultime, invece, si erano tenute nel 2018 e avevano visto la vittoria del Partito democratico del Kurdistan (Kdp, cui appartiene sia Nechirvan Barzani, sia il primo ministro del Governo regionale, Masrour Barzani), con 45 seggi, seguito dall’Unione patriottica del Kurdistan (Puk, guidata da Bafel Talabani), con 21 seggi. (segue) (Irb)