Iraq: presidente Kurdistan iracheno, elezioni parlamentari si terranno il 25 febbraio 2024 (2)

- Le elezioni successive erano previste, in base alla Costituzione federale irachena, per lo scorso anno, ma le rivalità tra Kdp e Puk, inclusi i disaccordi sulla composizione della commissione elettorale, ne avevano impedito l’indizione. Successivamente, erano state intavolate trattative tra le due forze politiche, durante le quali la data delle elezioni era stata fissata per il 18 novembre 2023. Per rendere possibile tale dilazione, lo scorso ottobre il Parlamento regionale aveva approvato una proroga del mandato dei deputati in carica. Una decisione che la Corte costituzionale irachena, lo scorso 30 maggio, aveva definito “incostituzionale”. “La Costituzione prevede che la durata del mandato dei parlamentari sia di quattro anni e qualsiasi misura contraria a tale principio è da considerarsi nulla”, aveva dichiarato il presidente della Corte costituzionale di Baghdad, Jassim Mohammed Aboud. La sentenza aveva gettato la regione autonoma curdo-irachena nell’incertezza, in quanto tutte le decisioni votate dopo la scadenza del mandato, a ottobre 2022, sarebbero state invalidate. (Irb)