Piemonte: nasce il distretto regionale del cibo e della frutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale all’Agricoltura del Piemonte ha ufficialmente riconosciuto il Distretto del cibo della Frutta, che identifica l’area a vocazione frutticola Piemontese come principale centro di produzione a livello regionale e tra i più rilevanti a livello nazionale. Hanno aderito in tutto 44 comuni. “La nascita del nuovo distretto è il risultato del lavoro di concertazione tra i soggetti protagonisti del comparto locale e permette di valorizzare il principale centro frutticolo regionale da cui provengono i due terzi di tutta la produzione piemontese - ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa – Ora abbiamo un ulteriore 'strumento' che permette di agire in modo coeso sia nello sviluppo di strategie a favore del sistema frutta locale e del territorio rurale, sia nell’affrontare le criticità", ha concluso.(Rpi)