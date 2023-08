Viabilità: Pedemontana Lombarda, progetto della "tratta D" inviato ai sindaci del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrada Pedemontana Lombarda e Concessioni Autostradali Lombarde hanno richiesto l'avvio delle procedure finalizzate a valutare l'impatto ambientale e la compatibilità urbanistica della variante Tratta D da Vimercate all'autostrada A4. Il progetto, sviluppato internamente da APL, nei prossimi giorni sarà inviato a tutti i Comuni e gli Enti toccati dal percorso autostradale e gli interessati dagli espropri saranno avvisati attraverso un annuncio pubblicato sui mezzi di informazione e sul sito di Pedemontana Lombarda. Da quel momento, potranno esaminare il progetto e fare le loro osservazioni. Autostrada Pedemontana Lombarda prevede inoltre di mettere a disposizione persone del proprio team, in affiancamento ai tecnici comunali, per illustrare il progetto agli interessati dagli espropri e identificare una soluzione condivisa ad eventuali richieste, nella consapevolezza dell'importanza e della delicatezza di questa fase del progetto per il territorio. (segue) (Com)