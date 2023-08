Viabilità: Pedemontana Lombarda, progetto della "tratta D" inviato ai sindaci del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto rappresenta la nostra idea di qualità sia tecnica e tecnologica, sia di valorizzazione in chiave di sostenibilità. Ma soprattutto vede la presenza forte sul territorio di Autostrada Pedemontana insieme a CAL e a Regione Lombardia, insieme per individuare le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze del territorio e quelle funzionali legate al completamento dell'itinerario dell'A36" afferma Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda. "Da questo momento inizia il percorso autorizzativo, con la richiesta al MIT di convocazione della Conferenza dei Servizi, prima della approvazione da parte del CIPESS: un passaggio ufficiale e istituzionale sulla compatibilità ambientale e urbanistica del progetto" – dichiara l'amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde, Gianantonio Arnoldi. E ribadisce "Il progetto della variante di Tratta D risponde alle esigenze funzionali di traffico e di scenario complessivo previste con il completamento dell'infrastruttura. La A36, nel suo assetto definitivo, completerà l'itinerario alternativo alla A4 nei collegamenti est-ovest, grazie al collegamento con la TEEM e di conseguenza con BreBeMi." (Com)