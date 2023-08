Varese: Funicolare, riparte l'impianto da sabato 5 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 5 agosto riparte la funicolare di Varese che per tutto il mese di agosto sarà gratuita. Dopo dunque la manutenzione ventennale, la Funicolare è ora pronta a ripartire questo sabato grazie all'affidamento del servizio al nuovo gestore: una gestione congiunta di ATM, Azienda Trasporti Milanesi, e AVT Varese. L'affidamento è stato individuato dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico del bacino di Como, Lecco e Varese. Un progetto dunque di messa in rete per il pieno sviluppo delle potenzialità turistiche dei territori.(Com)