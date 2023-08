Sudan: Amnesty denuncia crimini di guerra dilaganti da parte di entrambe le parti in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudan vengono commessi numerosi crimini di guerra mentre il conflitto tra le Forze di supporto rapido (Rsf) e le Forze armate sudanesi (Saf) continua a devastare il Paese. Lo denuncia Amnesty International in un nuovo rapporto pubblicato oggi. Il rapporto, intitolato "La morte è venuta a casa nostra: crimini di guerra e sofferenza dei civili in Sudan", documenta massicce vittime civili in attacchi sia deliberati che indiscriminati delle parti in guerra. Il rapporto descrive anche la violenza sessuale contro donne e ragazze, attacchi mirati a oggetti civili come ospedali e chiese e saccheggi su vasta scala. Alcune delle violazioni documentate – come attacchi contro i civili, attacchi alle infrastrutture umanitarie, stupri e altre violenze sessuali e saccheggi – equivalgono a crimini di guerra, secondo Amnesty. Il rapporto si concentra principalmente sull'area di Khartum e nel Darfur occidentale. “I civili di tutto il Sudan stanno subendo orrori inimmaginabili ogni singolo giorno mentre le forze di supporto rapido e le forze armate sudanesi si contendono il controllo del territorio”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretario generale di Amnesty International. “Le persone vengono uccise all'interno delle loro case o mentre cercano disperatamente cibo, acqua e medicine. Vengono presi a fuoco incrociato mentre fuggono e sparati deliberatamente in attacchi mirati. Decine di donne e ragazze, alcune di appena 12 anni, sono state stuprate e sottoposte ad altre forme di violenza sessuale da membri delle fazioni in guerra. Nessun posto è sicuro", ha aggiunto. (segue) (Res)