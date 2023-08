Sudan: Amnesty denuncia crimini di guerra dilaganti da parte di entrambe le parti in conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Callamard, "la spirale di violenza nella regione del Darfur, dove le Rsf e le milizie alleate stanno causando morti e distruzioni indicibili, sta sollevando lo spettro della campagna della terra bruciata dei decenni precedenti, a volte coinvolgendo alcuni degli stessi attori. Rsf e Saf, così come i loro gruppi armati affiliati, devono porre fine al loro obiettivo di colpire i civili e garantire un passaggio sicuro a coloro che cercano sicurezza. Devono essere presi provvedimenti urgenti per garantire giustizia e riparazione alle vittime e ai sopravvissuti”, ha proseguito. Secondo il rapporto, uomini, donne e bambini sono stati coinvolti in un fuoco incrociato poiché entrambe le parti, spesso utilizzando armi esplosive con effetti su vasta area, hanno lanciato frequenti attacchi in quartieri civili densamente popolati. Inoltre, denuncia Amnesty, decine di donne e ragazze - alcune di appena 12 anni - sono state oggetto di violenze sessuali, compreso lo stupro, da parte di membri delle fazioni in guerra. Alcune sono stati trattenuti per giorni in condizioni di schiavitù sessuale. Nella maggior parte dei casi documentati da Amnesty International, i sopravvissuti hanno affermato che gli autori erano membri delle Rsf o appartenenti a milizie arabe alleate. Lo stupro, la schiavitù sessuale e altre forme di violenza sessuale commesse nel contesto di un conflitto armato sono crimini di guerra, ricorda l'Ong. (segue) (Res)