Sudan: Amnesty denuncia crimini di guerra dilaganti da parte di entrambe le parti in conflitto (3)

- Molte strutture sanitarie e umanitarie, prosegue il rapporto, sono inoltre andate distrutte o danneggiate in tutto il Paese, privando i civili di cibo e medicine e aggravando una situazione già disastrosa. Amnesty chiede quindi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere rapidamente l'embargo sulle armi che attualmente si applica al Darfur a tutto il Sudan e di garantirne l'applicazione. “La comunità internazionale dovrebbe aumentare in modo significativo il sostegno umanitario al Sudan e i paesi vicini devono garantire che i loro confini siano aperti ai civili in cerca di sicurezza”, ha affermato Callamard. “La comunità internazionale deve anche estendere immediatamente l'attuale embargo sulle armi a tutto il Sudan e garantirne l'applicazione. I Paesi con una significativa influenza sulle parti in guerra devono usare la loro influenza per porre fine alle violazioni. Il Consiglio per i diritti umani dovrebbe ascoltare gli appelli dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo )Igad) e stabilire un meccanismo investigativo e di responsabilità indipendente per monitorare, raccogliere e preservare le prove delle violazioni dei diritti umani in Sudan"", conclude. (Res)