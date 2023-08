Veneto: Camera Commercio Venezia-Rovigo, in secondo trimestre 2023 diminuzione produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei territori della città metropolitana di Venezia e in provincia di Rovigo, nel secondo trimestre 2023, si è registrata una diminuzione della produzione. E' quanto emerso a seguito della diffusione dei dati di Unioncamere Veneto relativi alla congiuntura economica trimestrale regionale. In particolare, nella città metropolitana di Venezia, si è registrato -3,9 per cento della produzione e un -2,6 per cento nel fatturato totale; per quel riguarda gli ordini interni il dato si attesta a -4,1 per cento tendenziale mentre all'estero un -2,3 per cento. Rispetto al futuro, il numero di imprenditori ottimisti è in calo rispetto al primo trimestre 2023. Nella provincia di Rovigo invece, al 31 marzo 2023, si è registrato un -4,6 per cento della produzione con un calo del 2,7 per cento del fatturato totale; gli ordini interni si sono registrati al -3,6 per cento tendenziale, mentre quelli esteri al -1 per cento. (Rev)