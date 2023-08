Serbia: una nave dell’antica Roma riemerge durante gli scavi alla miniera di Drmno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato rinvenuto in Serbia il relitto di un’antica nave di epoca romana. La scoperta è stata fatta nelle vicinanze di Viminacium, l’antica città ormai inglobata nel comune di Kostolac che rappresentava per l’Impero dell'antica Roma uno snodo centrale sul Danubio. Il relitto è riemerso durante degli scavi ordinari nella miniera di carbone di Drmno. Lo scheletro in legno della nave è in buone condizioni secondo gli archeologi, conservato per circa duemila anni grazie alla protezione del fango sotto superficie. Il ritrovamento è stato effettuato nella stessa località dove già tre anni fa erano stati rinvenuti altri resti di nave, e questa è per gli esperti una conferma del fatto che in quell’area scorreva un ramo del Danubio. Il ritrovamento consiste nella poppa e nella parte centrale del natante, per una lunghezza complessiva di 13 metri e una larghezza di 3,5 metri. Secondo i calcoli degli esperti, la nave nella sua interezza doveva essere lunga circa 20 metri. Il fondo e i fianchi, di fattura piatta come è tipico nelle imbarcazioni fluviali, si sono conservati solo in parte. (segue) (Res)