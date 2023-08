Serbia: una nave dell’antica Roma riemerge durante gli scavi alla miniera di Drmno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Viminacium era al confine dell’Impero romano e rappresentava un crocevia importante per le postazioni militari che si potevano anche rifornire di metalli preziosi, buoni per armi e monete, dalle miniere circostanti. I militari di stanza portarono prosperità nel territorio, una crescita degli scambi commerciali, un innalzamento degli standard nella fattura degli oggetti, anche di quelli di comune utilizzo come le numerose ceramiche rinvenute negli scavi effettuati negli ultimi decenni. Accanto alla fortezza militare sorse un anfiteatro per le ore libere dei soldati, ma anche infrastrutture certamente rivoluzionarie per il tenore di vita della popolazione, come gli acquedotti costruiti dalle legioni IV Flavia e VII Claudia. Nella seconda metà del III secolo l’imperatore Gallieno punì la città, togliendole tutti i privilegi ricevuti con la precedente “promozione” a colonia romana, perché aveva parteggiato per l'usurpatore Ingenuo. Il vero declino doveva arrivare poco dopo, con quello della stessa Roma che non sembrava più invincibile di fronte ai barbari che arrivavano da Oriente. Il colpo di grazia per Viminacium venne con la distruzione portata dagli Unni, nel 441, e successivamente dagli Avari. La sua storia è stata al centro di un’importante mostra, lo scorso maggio, dal significativo nome “Itinerarium Romanum Serbiae”, ospitata dal Parco archeologico di Roma con il sostegno del ministero degli Esteri della Serbia e della sua ambasciata. (Res)