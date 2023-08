Sanità: Sereni (Pd) su oblio oncologico, legge di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un'ottima notizia, l'approvazione di una legge che introduce l'oblio oncologico per quelle persone che, pur guarite clinicamente dal tumore, fino ad oggi incontrano ostacoli insormontabili per avere un mutuo, per stipulare un'assicurazione, per adottare o avere in affido un bambino. Il progresso scientifico, farmacologico e medico ha reso per fortuna curabili molte malattie oncologiche. Ma a questo non è corrisposta un'evoluzione della normativa. Oggi alla Camera, anche grazie all'iniziativa dei parlamentari del Partito democratico, si è fatto un passo avanti importantissimo, approvando una legge che farà finire lo stigma e le discriminazioni per tantissime persone". Lo dichiara, in una nota, Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria del Pd. (Com)