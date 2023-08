Incendio Ciampino: anche sei gatti e un cane nell'impianto, operai li cercano per salvarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'erano sei gatti e un cane all'interno dell'impianto di trattamento dei rifiuti andato a fuoco sabato mattina in via Enzo Ferrari a Ciampino. Probabilmente terrorizzati dalle fiamme, ancora oggi, alcuni operai li stanno cercando. "Tra sabato e domenica - dice ad Agenzia Nova un operaio uscendo dalla struttura ormai sotto sequestro - avevamo portato via quattro gatti. Un altro l'ho recuperato pochi minuti fa ma mentre lo portavo via ha aperto il trasportino ed è scappato". Si tratta di animali che gli operai hanno adottato negli anni. "La prima ad arrivare è stata una gattina - dice l'uomo-. Poi ha partorito e il numero è cresciuto". All'appello ne manca uno soltanto dato che quello che è scappato oggi è comunque all'esterno del sito. C'è poi Laica "un cagnetto portato qui da un custode - conclude - che è andato via lasciando qui il cane". (Rer)