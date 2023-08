Usa: assalto al Congresso, Trump comparirà oggi in tribunale a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, comparirà oggi alle 16 locali (le 22 in Italia) in tribunale a Washington, dopo essere stato nuovamente incriminato nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Trump, già incriminato due mesi fa nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati nella sua residenza di Mar-a-lago, in Florida, arriverà nella capitale Usa dal suo golf club a Bedminster, in New Jersey, e dovrebbe atterrare intorno alle 15 locali (le 21 in Italia). Sarà quindi scortato in tribunale dalle forze dell’ordine, dove la giudice Moxila Upadhyaya leggerà i quattro capi di imputazione emessi nei suoi confronti, per cospirazione e intralcio alla giustizia. Le autorità non dovrebbero scattare foto segnaletiche dell’ex presidente, come già avvenuto due mesi fa a Miami, ma prenderanno le sue impronte digitali come stabilito dalla procedura. Con ogni probabilità, Trump si dichiarerà non colpevole. (Was)