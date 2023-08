Veneto: Cipess, via libera al Poc da 253 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipess "ha adottato il programma operativo complementare (Poc) del Veneto con una dotazione finanziaria di circa 253 milioni di euro". Lo annuncia il sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli. "Sono risorse che potranno essere destinate agli investimenti per l’inclusione sociale, l’istruzione e la formazione, ma anche per la competitività delle piccole e medie imprese e per il finanziamento di iniziative volte al sostegno della transizione verso un'economia green. Fondi che permetteranno al Veneto, regione tra le più produttive in Italia, di crescere ancora sia sul piano economico sia su quello sociale", conclude Morelli. (Rin)