Montenegro: fonti stampa, Futuro del Montenegro rinuncia a carica presidente Assemblea

- La coalizione montenegrina per il Futuro del Montenegro (Zbcg) sarebbe pronta a scendere a compromessi nei negoziati sulla formazione del nuovo governo di Podgorica e a rinunciare alla carica di presidente dell'Assemblea. Lo scrive il quotidiano di Podgorica "Vijesti" secondo cui i leader della coalizione, formata tra Nuova democrazia serba (Nds), Partito democratico del popolo (Dnp) e Partito dei lavoratori, Andrija Mandic e Milan Knezevic, avrebbero chiesto di ricevere in cambio della rinuncia alla carica quattro dipartimenti nel futuro esecutivo, tra cui trasporti, energia e turismo, nell'incontro con il leader del movimento Europe Now (Pes) e, sempre secondo il giornale, candidato più probabile per ottenere il mandato per la formazione della squadra governativa Milojko Spajic. Nelle elezioni parlamentari straordinarie dell'11 giugno il Pes ha ottenuto il 25,53 per cento delle preferenze che gli conferiscono 24 seggi, sugli 81 disponibili, nell'Assemblea. A seguire con il 23,22 per cento di consensi e 21 mandati la coalizione Zajedno composta dal Partito democratico dei socialisti (Dps), dai Socialdemocratici (Sd), dall'Unione democratica degli albanesi (Dua) e dal Partito liberale (Lp) con capogruppo Danijel Zivkovic, quindi la coalizione Per il Futuro del Montenegro tra Nuova democrazia serba (Nds), Partito democratico del popolo e Partito dei lavoratori con capogruppo Milan Knezevic con il 14,74 per cento delle preferenze e 13 mandati. (segue) (Seb)