Montenegro: fonti stampa, Futuro del Montenegro rinuncia a carica presidente Assemblea (2)

- La coalizione composta dal Movimento cittadino Ura del premier Dritan Abazovic e dal capogruppo dei Democratici (Ds) Aleksa Besic sotto il nome di Hrabro se broji ha ottenuto il 12,48 per cento delle preferenze e 11 mandati. La lista Jasno je, partito che rappresenta i bosniaci con capogruppo Ervin Ibrahimovic, ha ottenuto invece il 7,08 per cento e 6 mandati mentre la coalizione Za tebe formata dal Partito socialista popolare (Snp) e da Demos il 3,13 per cento e due seggi in Parlamento. Sempre secondo i risultati definitivi, delle liste che fanno parte della minoranza, anche il Forum albanese-Besa con due mandati, l'Alleanza albanese e l'Iniziativa civica che rappresenta i croati (Hgi) sono rappresentati in Parlamento con un seggio ciascuno. Il partito Pravda za sve di Vladimir Leposavic e il Partito socialdemocratico Sdp-Per la nostra casa di Nikola Djuraskovic, insieme ad altri partiti minori, sono rimasti al di sotto della soglia di sbarramento del 3 per cento e non hanno quindi nessun rappresentante nell'Assemblea di Podgorica. (Seb)